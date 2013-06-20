США понизили Россию до третьего уровня

Фигурирующие в документе страны разделены на три группы: первую (власти этих стран внедряют стандарты борьбы с торговлей людьми), вторую (стандарты внедрены не полностью, но предпринимаются значительные усилия) и третью (власти полноценно не внедряют минимально необходимые стандарты и не предпринимают для этого достаточных усилий), передает РИА Новости.

Россия попала в группу стран третьего уровня наряду с Алжиром, Китаем, Демократической республикой Конго, Кубой, Экваториальной Гвинеей, Эритреей, Ираном, КНДР, Кувейтом, Ливией, Мавританией, Папуа-Новой Гвинеей, Саудовской Аравией, Суданом, Сирией, Узбекистаном, Йеменом и Зимбабве.

Теперь России, - а также Китаю и Узбекистану, рейтинг которых в докладе снижен до минимального, - могут грозить санкции, например, отказ от финансирования образовательных и культурных обменов или несогласие США на предоставление помощи МВФ и Всемирного банка.

Санкции могут вступить в силу 1 октября т.г., если Барак Обама не примет решение не применять их в связи с тем, что они не соответствуют национальным интересам Соединенных Штатов.