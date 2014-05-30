Le Figaro: Задачи, которые стоят перед новым украинским президентом

Несколько дней назад Украина избрала нового президента. Ответ на главный вопрос по поводу этих выборов – признает ли их Россия – кажется, становится понятным. Кремль посылает положительные сигналы и заявляет о своей готовности работать с новыми украинскими властями, хотя и напомнил, видимо, в последний раз, о существовании сбежавшего президента Виктора Януковича, который прячется где-то в России. Досрочные парламентские выборы должны поставить точку в вопросе о легитимности киевских властей, пишет Le Figaro.

Уже в первом туре Порошенко набрал более 54 % голосов. Бывший член двух предыдущих правительств и бизнесмен, у которого есть интересы в России, получил такую большую поддержку отчасти благодаря своим способностям вести переговоры с любыми политиками, украинскими и иностранными, а также благодаря тому, что он умеет находить приемлемые для всех решения и представлять в равной степени интересы востока и запада Украины. Первоочередная задача, которую должен решить Петр Порошенко прежде чем взяться за разваленную экономику и улучшении жизни своих сограждан, это восстановление мира и единства в стране. На следующий же день после его избрания с новой силой вспыхнули бои на востоке: в ходе военной операции против пророссийских сепаратистов погибли более 40 человек и многие получили ранения.

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Возобновление контроля над восставшими Донецкой и Луганской областями и восстановление территориальной целостности страны являются приоритетом для нового президента. Киевские власти называют сепаратистов террористами и не намерены вести с ними переговоры. В связи с этим, остается всего два возможных варианта решения проблемы: осторожные меры, но в этом случае конфликт может продолжаться вечно, что поставит под сомнение способность украинского правительства контролировать территорию, или, наоборот, очень жесткие меры. Второй вариант, учитывая плохое состояние украинской армии и ее неготовность к такого рода операциям, приведет к потерям среди мирного населения и увеличит раскол в обществе. Не позавидуешь тем, кому приходится делать такой выбор. Президент России Владимир Путин испытал это на себе, начав антитеррористическую операцию против чеченских сепаратистов пятнадцать лет назад.

Первая поездка Петра Порошенко в Донецк даст возможность предложить регионам децентрализацию власти с передачей им более широких полномочий. С тем, что этот процесс необходимо начать, согласны все политические силы в Украине.

Если сепаратисты не будут получать поддержку от России, украинская армия сможет быстро восстановить порядок, но какой ценой и сколько будет жертв, сложно сказать. Тем не менее, это будет только первый шаг, который поможет Украине расправить крылья.

До этого момента, внешняя угроза приносила большую общественную поддержку правительству Арсения Яценюка и поставила социально-экономические проблемы на второй план. Тем не менее, экономическая ситуация и способность центрального правительства проводить структурные реформы, в итоге, вернутся на авансцену. Украина получила кредиты от МВФ (17 млрд. долл.), ЕС (1 млрд. евро) и США (1 млрд. долл.). Тем не менее, внешний долг страны оценивается в более чем 140 млрд. долл., в том числе 32 млрд. долл. государственного долга. С начала года гривна потеряла почти половину своей стоимости, а прогнозы экономического роста отрицательные. Среди условий, которые МВФ поставил Украине, были жесткая бюджетная политика и увеличение тарифов на газ и тепло для населения. Эти меры могут значительно снизить покупательную способность граждан, даже учитывая то, что наиболее уязвимые категории населения будут защищены. Кроме того, Газпром, который требует от Украины погашения долга в размере 3,5 млрд. долл. и предоплату, может на самом деле прекратить поставки российского газа с начала июня, как это было в 2006 г. и 2009 г.

На Майдане люди восстали против коррупции и олигархии. Но пока украинские элиты недостаточно развиты, а олигархи крепко держатся на своих местах. В этих условиях борьба с коррупцией, которую все политические силы сделали своей основной целью, пока очень ограничена: люстрация касается только тех, кто был замешан в самых громких скандалах. Все эти социально-экономические факторы ослабляют шансы Украины, наконец, выйти из постсоветского переходного периода. Это, вероятно, был еще не последний Майдан.