Больше всего незаконного дохода Януковичу приносили "угольные" тендеры - СМИ

Тендеры в отраслях поставки угля для государственных энергокомпаний и поставок шахтного оборудования для угледобывающих предприятий приносили экс-президенту основной незаконный доход, сообщает ТСН со ссылкой на программу Украинские сенсации.

В этой области наиболее эффективным мошенничеством было завышения цен на уголь для государственных потребителей.

Читайте такжеГенпрокуратура открыла 563 дела о хищении бюджетных средств при ЯнуковичеПо словам экспертов, пока уголь физически перемещался в одном поезде из пункта А до пункта Б, он успевал на бумаге пройти несколько компаний, а его стоимость возрастала с 400 до 1000 грн за тонну.

Таким образом, 600 гривен на тонне оседало в "бумажных" компаниях. Т.е. деньги из бюджета шли не тем, кто добывал уголь, а посредникам Януковича, которые просто перекладывали бумаги.

Напомним, по данным министерства юстиции, Янукович и его окружение незаконно вывели за границу свыше 100 миллиардов долларов.