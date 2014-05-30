В Артемовске вооруженные боевики приезжали в горсовет, чтобы "созвать сессию" - источник

Какой вопрос требуют вынести на нее – не называют, сообщает сайт 06274 со ссылкой на источник в горсовете.

Читайте такжеВ Артемовске и Харцызске разобрали баррикады сепаратистов вокруг горсоветовПо данным издания, представители террористической ДНР во главе с местным членом организации Максимом Жизневским вели переговоры с секретарем городского совета Светланой Кищенко.

Также вооруженных людей видели около горотдела милиции и местного штаба "ДНР", который находится по улице Советской.

Позже пресс-служба горсовета Артемовска сообщила, что посторонних лиц в здании нет, а городской совет и его исполнительный комитет работают в штатном режиме.