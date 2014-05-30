В Артемовске вооруженные боевики приезжали в горсовет, чтобы "созвать сессию" - источник
15:25, 30 мая 2014Политика
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Два десятка людей с автоматами и в масках приехали в горсовет с требованием в кратчайшие сроки собрать депутатов и провести внеочередную сессию горсовета.
Вооруженные боевики приехали в горсовет Артемовска / REUTERS
Какой вопрос требуют вынести на нее – не называют, сообщает сайт 06274 со ссылкой на источник в горсовете.
Читайте такжеВ Артемовске и Харцызске разобрали баррикады сепаратистов вокруг горсоветовПо данным издания, представители террористической ДНР во главе с местным членом организации Максимом Жизневским вели переговоры с секретарем городского совета Светланой Кищенко.
Также вооруженных людей видели около горотдела милиции и местного штаба "ДНР", который находится по улице Советской.
Позже пресс-служба горсовета Артемовска сообщила, что посторонних лиц в здании нет, а городской совет и его исполнительный комитет работают в штатном режиме.
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