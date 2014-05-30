Военные назвали районы на Донбассе, полностью зачищенные от сепаратистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил во время брифинга в Кабинете министров.

"Вооруженные силы выполняют те задания, которые положены на них в соответствии со всеми законодательными актами. Они проводят операцию против вооруженных группировок сепаратистов, которые ведут необъявленную войну на территории Донецкой и Луганской областей. На начало антитеррористической операции, вы знаете, какая была ситуация в двух областях на востоке нашего государства. Наши Вооруженные силы за это время выполнили задания и очистили полностью от сепаратистов юг и западную часть Донецкой области и север Луганской области, а также обеспечили проведение выборов президента Украины в освобожденных регионах", - отметил Коваль.

По его словам, точно известно, что на востоке Украины Россия проводит спецоперацию, и за последние недели власть получила десятки подтверждений этого факта.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске на Донбасе.

Сепаратисты заявляли, что Россия оказывает им информационную и консультативную поддержку.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции, которая была приостановлена накануне и в день президентских выборов, 25 мая.

26 мая АТО снова перешла в активную фазу.