Антитеррористическая операция еще не началась, заканчивается подготовительный этап - источник

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», экстремисты попытались захватить аэродром близ Славянска.

Об этом в своем Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его информации, охрана аэродрома оказала вооруженное сопротивление. На ее запрос в район аэродрома прибыло два боевых самолета, применивших вооружение не на поражение. Экстремисты в срочном порядке скрылись.

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По нашим данным, активная фаза антитеррористической операции на данный момент не начата. Заканчивается подготовительный этап, сообщил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, 12-13 апреля вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновение на востоке Украины и захватывать административные здания.

13 апреля Совет нацбезопасности и обороны Украины решил начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.