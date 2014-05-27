В Донецке вооруженные боевики в масках похитили директора профучилища - СМИ



В Донецке террористы похитили директора профессионального училища. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, соответствующее сообщение поступило в Петровский РОВД 26 мая.

Он рассказал, что в12:00 неизвестные в масках с автоматическим огнестрельным оружием вошли в здание ПТУ № 93 и вывели его директора. Они посадили его в микроавтобус без государственного номера, после чего скрылись в неизвестном направлении.

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Кроме того, боевики присвоили автомобиль директора "Тойота", который находился на территории училища.

По данному факту проводится проверка.