В Донецке вооруженные боевики в масках похитили директора профучилища - СМИ
13:04, 27 мая 2014Политика
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Также боевики присвоили автомобиль директора "Тойота", который находился на территории училища.
Боевики похитили директора профучилища / @novostidnua
В Донецке террористы похитили директора профессионального училища. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, соответствующее сообщение поступило в Петровский РОВД 26 мая.
Он рассказал, что в12:00 неизвестные в масках с автоматическим огнестрельным оружием вошли в здание ПТУ № 93 и вывели его директора. Они посадили его в микроавтобус без государственного номера, после чего скрылись в неизвестном направлении.
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Кроме того, боевики присвоили автомобиль директора "Тойота", который находился на территории училища.
По данному факту проводится проверка.
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