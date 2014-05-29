Сбитый под Донецком беспилотник соответствует модели, выпускаемой в России - Тымчук
09:55, 29 мая 2014Политика
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По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в зоне проведения АТО украинскими силовиками сбит беспилотный летательный аппарат террористов.
Сбитый под Донецком беспилотник соответствует модели, выпускаемой в России - Тымчук/ REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеПод Донецком сбили российский беспилотник
"Сбитый БПЛА соответствует модели, выпускаемой в России. Корпус и двигатель – российского производства, электронная «начинка» - производства Тайвань", - отметил эксперт.
В настоящее время БПЛА изучается специалистами.
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