У боевиков на востоке нет функции переговоров - журналист

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал журналист телеканала «Белсат» Александр Баразенко, который вместе с оператором в понедельник стали свидетелями активной фазы антитеррористической операции на Донетчине.

Двигаясь из Славянска в Донецк, журналисты попали под обстрел и спасались в подвале вместе с местными жителями и некоторыми сепаратистами. Теперь Александр находится в Донецке.

"Это в большинстве профессиональные воины, в их функции не входят никакие переговоры или рассуждения. Это люди, которые воюют. Они готовы умереть или победить", - рассказал он о террористах, которых видел на месте боевых действий.

Читайте такжеТеррористы обстреливают жилые кварталы в Славянске, есть пострадавшие среди мирных жителейТакже, по его мнению, среди мирных жителей превалируют настроения, направленные на прекращение боевых действий.

"Люди, за кого бы они не были - за сепаратистов, единую Украину - очень ждали этих выборов. Потому что мирные жители связывают с выборами надежды на окончание войны. Сейчас они ждут решительных шагов от Петра Порошенко, чтобы наладить диалог и очень хотят, чтобы эта стрельба, от которой они бегут в подвалы, скорее кончилась", - рассказал журналист.