Президент Армении поздравил Порошенко с избранием президентом

Президент Армении пожелал Петру Порошенко успехов в политической деятельности, а украинскому народу - мира, благополучия и процветания.

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«Наращивание армяно-украинского взаимодействия, активизация торгово-экономического сотрудничества и приверженность расширению гуманитарных связей наших стран будут способствовать развитию двусторонних межгосударственных отношений, твердо опирающихся на многовековые узы дружбы народов Армении и Украины", - говорится в поздравлении президента Армении, размещенном на его сайте.