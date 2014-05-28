Президент Армении поздравил Порошенко с избранием президентом
11:54, 28 мая 2014Политика
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Президент Армении Серж Саргсян поздравил Петра Порошенко с избранием на пост президента Украины.
Серж Саргсян пожелал Петру Порошенко успехов на новой должности / фото УНИАН
Президент Армении пожелал Петру Порошенко успехов в политической деятельности, а украинскому народу - мира, благополучия и процветания.
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«Наращивание армяно-украинского взаимодействия, активизация торгово-экономического сотрудничества и приверженность расширению гуманитарных связей наших стран будут способствовать развитию двусторонних межгосударственных отношений, твердо опирающихся на многовековые узы дружбы народов Армении и Украины", - говорится в поздравлении президента Армении, размещенном на его сайте.
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