"Донбасс" может стать спецбатальоном: получить тяжелое вооружение и защищать госграницы

Командованием добровольческого батальона ведутся переговоры с руководством Министерства обороны, Министерства внутренних дел, СБУ по созданию на базе одного из боевых подразделений "Донбасса" батальона специального назначения.

Об этом сообщил командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Создание подобного подразделения, которое получит тяжелое вооружение, официальный статус и современную структуру, решит проблему надежного прикрытия госграницы, уничтожения мобильных группировок террористов, позволит выполнять разведывательные и контрдиверсионные задачи", - написал Семенченко.

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Также командир отметил, что в данный момент батальон проводит активную работу по стабилизации ситуации в 4-х районах Донецкой области, находящихся под его контролем.

"На выборах Президента Украины была обеспечена безопасность избирательного процесса. Выборы прошли без нарушений. Боевые подразделения батальона "Донбасс" сегодня действовали также в Донецке и Мариуполе. Потерь среди личного состава нет", - подчеркнул он.