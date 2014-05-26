К границе Украины из РФ движутся около 40 грузовиков с боевиками - Тымчук

К украинской границе из России движутся около 40 грузовиков с боевиками.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в приграничный район России близ границы с Украиной напротив Донецкой области прибыла колонна автотехники. В составе колонны – около 40 грузовых автомобилей (в основном «КамАЗы») с вооруженными людьми", - пишет он.

Тымчук отмечает, что колонна движется в направлении пограничного пункта пропуска «Дмитровка» на границе Украины.

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"Госпогранслужба Украины в настоящее время принимает меры для предотвращения возможного прорыва данной колонны через госграницу на территорию Донецкой области", - добавляет Тымчук.