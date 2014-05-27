В Закарпатье СБУ ликвидировала канал поставки оружия в Украину

Установлено, что средства поражения поступили из одной из европейских стран и были спрятаны в коробке из-под стирального порошка и отправлены под видом посылки через частных перевозчиков, осуществляющих международные перевозки, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

25 мая в г. Мукачево сотрудники СБУ задержали 36-летнего местного жителя после того, как он получил посылку.

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Во время осмотра пакета правоохранители обнаружили и изъяли 3 гранаты Ф-1 с запалами, огнестрельное оружие с патронами к нему, 1 тыс. долл. и инструкцию, где указано, кому и каким образом она должна быть передана. В случае удачной попытки контрабанды, злоумышленники планировали ежемесячно направлять средства поражения в Украину, говорится в сообщении.

Следственным отделом УСБУ в Закарпатской области задержанному сообщено о подозрении по ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Украины.