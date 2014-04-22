В Киеве нашли более миллиона боевых патронов иностранного производства

Установлено, что в конце января с.г. боеприпасы поступили на адрес одного из столичных обществ и были задекларированы как «патроны к охотничьему нарезному оружию центрального боя».

Однако, согласно заключению специалиста эти патроны предназначены для стрельбы из боевого оружия, сообщили в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеВ поезде на Запорожье пограничники нашли патроны и гильзы, в автобусе на Одесщине - гранаты

На основании постановления Шевченковского районного суда г. Киева сотрудники СБУ изъяли патроны во время обыска складского помещения этой фирмы.

Главным следственным управлением СБ Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.