Террористы: похищенные журналисты в Луганске живы и находятся в захваченной СБУ

Захваченные ночью в Луганске стример Spilno.tv Максим Осовский и редактор сайта Obzor.lg.ua Вячеслав Бондаренко живы и находятся в захваченном террористами здании УСБУ.

Как сообщила "пресс-секретарь" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Оксана Чигрина, журналисты были задержаны боевиками "армии Юго-Востока" за съемку блокпостов в Луганской области без разрешения на это. "Если бы у журналистов была аккредитация, их бы не задержали", - сказала корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ Чигрина.

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Также террористы не исключают, что журналисты таким образом могли собирать данные о количестве боевиков с целью передачи их силам АТО.

Напомним, ночью 26 мая Бондаренко и Осовский возвращались из Новоайдара и Кременной, где работали в ходе проведения президентских выборов. Ни Осовский, ни Бондаренко никогда не участвовали в силовых акциях. По информации, которую успели сообщить задержанные, боевики их везли на авто в захваченное террористами здание управления Службы безопасности Украины в Луганской области.