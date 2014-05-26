Forbes: Порошенко избран президентом, Путин уклоняется от обещания уважать результаты выборов

В своей статье под названием «Порошенко избран Президентом Украины, Путин уклоняется от обещания уважать результаты выборов» на сайте Forbes.com Пол Родерик Грегори пишет, что, несмотря на свои обещания, Путин не признает результаты украинских президентских выборов.

35,5 млн. украинских избирателей отдали Петру Порошенко, так называемому Шоколадному королю, 56% своих голосов, выбрав его среди 21 кандидата в избирательном бюллетене. Он станет пятым президентом Украины. Эти цифры основаны на данных двух отдельных национальных экзит-поллов, как сообщили в Kyiv Post в статье «Высокая явка избирателей приводит Порошенко на пост президента». За два дня до выборов Владимир Путин публично отступил от своего обещания уважать результаты выборов. В течение следующих дней и недель станет очевидно, что он никогда и не хотел признавать результаты президентских выборов в Украине. Давайте посмотрим на реакцию мирового сообщества.

Явка избирателей была беспрецедентно высокой, 60%, несмотря на то, что приблизительно 20% избирателей в Донецкой, Луганской областях и аннексированном Крыму были лишены возможности проголосовать из-за ожесточенного саботажа со стороны сепаратистов. Несмотря на сжигание бюллетеней, закрытие избирательных участков и физическое запугивание, явка в соседних областях составила небывалых 70%.

Воскресенье 25 мая вошел в историю как день гордости для Украины и стал ярким сигналом того, что украинцы хотят стабильности, мира и процветания. Результаты выборов также показали, что террористы, которым помогает Россия, пока сохраняют контроль только над беспокойным Донбассом.

Эти выборы запомнятся также насилием и жестокостью, которыми они сопровождались. Пророссийские сепаратисты запугивали членов избирательных комиссий, угрожали застрелить бесстрашных избирателей, и закрывали избирательные участки. Как сообщает Kyiv Post, ни один избирательный участок не был открыт в Донецке, и только несколько участков открыли в отдаленных городах и селах Донецкой области. Члены избирательных комиссий в панике пытались покинуть один из немногих открытых избирательных участков, когда туда прибыли украинские солдаты, чтобы проголосовать. Они подумали, что на них напали пророссийские зеленые человечки.

Но достаточно о результатах выборов, давайте вернемся к последствиям, которые они будут иметь, особенно к реакции Владимира Путина.

Владимир Путин неоднозначно заявил в пятницу, во время своей ежегодной встречи в Петербурге с представителями бизнеса со всего мира, что будет «уважать» результаты выборов. В то время как Путин продолжал использовать лингвистические уловки, чтобы предотвратить введение санкций, которыми угрожает Запад в случае срыва выборов, его доверенные лица в восточной Украине готовились к «тотальной войне» против выборов.

Сказки Путина о том, что у него нет никакого контроля над сепаратистами в южной и восточной Украине, перестают быть убедительными. Он заявил о своей невиновности, когда самопровозглашенные лидеры Донецкой Народной Республики провели референдум о независимости 11 мая, якобы, несмотря на рекомендации российского президента перенести его. (Примечательно, что пресс-секретарь Путина отказался говорить о позиции Путина касательно референдума, подчеркивая при этом, что Россия горячо поддерживает выбор в пользу независимости).

Утверждения Путина о том, что он «не имеет контроля над сепаратистами» стали еще менее убедительными, когда сепаратисты начали открыто заявлять о том, что являются гражданами России, говорить о своем участии в боевых действиях в Чечне (возможно, совершали военные преступления), о причастности к российской военной разведке и общих связях с одним таинственным российским олигархом. (Например, Радио Свобода 23 мая, Московский комсомолец 16 мая, Фонтанка 21 мая). Я полагаю, эти русские националисты намерены вернуться в Россию, как только их украинская кампания будет окончена. Они, должно быть, понимают, что их действия нравятся Путину.

Танец Путина напоминает мне спектакль в детском кукольном театре. Террористы – это куклы. Они обижают кукловода Путина, который с жалобным видом обращается к своей европейской и американской аудитории, как бы говоря: Смотрите, что эти плохие куклы делают со мной, маленьким и невинным. Детская аудитория ругает непослушных кукол. В этом случае, Запад делает вид, что верит, лишь бы избежать принятия жестких мер против Путина, обиженного кукловода.

Президентские выборы в Украине станут еще одним актом в театре абсурда Путина.

Помните, что Путин шел по «натянутому канату» к этим выборам. И Соединенные Штаты, и Европа угрожали России санкциями, если она нарушит проведение выборов. В понедельник Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представит отчет о том, что выборы прошли без нарушений. Ангела Меркель и Европа требуют, чтобы Путин согласился с этим, но ему сложно будет проглотить эту горькую пилюлю. Он согласится де-юре, но откажется де-факто.

Украинская кампания Путина преследует две цели: оградить Украину от сферы влияния Евросоюза и, с легкостью захватив территории юго-восточной Украины и Молдовы, превратить их в Новороссию. Обе эти цели требуют делегитимизации временного правительства, которое сменило верного Кремлю Януковича.

Чтобы быть более точным: оправданием Путина скрытого вторжения в восточную Украину было его гуманитарное желание защитить соотечественников от репрессий, убийств и даже геноцида. Признание украинских выборов поставит крест на рассказах Путина о россиянах на востоке, которых нужно защитить (и даже путем аннексии территорий) от сумасшедших экстремистов-националистов и неонацистов, присылаемых из Киева. Порошенко может и про-европейский лидер, но трудно повесить на него ярлык экстремиста.

Путин не собирается отказываться без боя от своей мантры «киевские власти нелегитимные», но он не может открыто не признать результаты выборов. Таким образом, Путин будет продолжать играть в кошки-мышки, что оставит ему пространство для маневров.

Заметьте, что Путин открыто ставил под сомнение легитимность выборов 25 мая во время бизнес-форума в Петербурге всего два дня назад.

В ходе эмоционального обмена репликами, модератор (с американского телеканала MSNBC) прямо спросил Путина:

MSNBC: «Могу ли я спросить Вас, просто чтобы записать это для вашей аудитории здесь: Вы признаете законность выборов, которые состоятся в воскресенье в Украине?»

Путин: Опять этот вопрос! Снова и снова. Кто нашел этого парня и пригласил сюда? Вы знаете, мы понимаем, что люди в Украине хотят, чтобы этот затянувшийся кризис в их стране закончился, и, без всякого сомнения, мы будем уважать выбор украинского народа. Конечно, мы будем следить за развитием событий».

Иными словами, Путин отказался отвечать на вопрос. Затем он продолжил рассказывать о нелегитимности украинских выборов:

Путин: «Я не уверен, что вы знаете об этом, но, строго говоря, никакие президентские выборы не могут быть проведены в соответствии с действующей конституцией, поскольку Президент Янукович покинул президентский пост неконституционным способом ... Строго говоря, согласно Конституции, он все еще президент. Не было ли бы проще провести референдум, (и) обеспечить, чтобы права человека на востоке и юге Украины соблюдались? Но те, кто находятся у власти в Киеве, сегодня выбрали другой путь».

Этот примечательный отказ Путина признать результаты украинских выборов остался без должного внимания СМИ. Только один удивленный украинский блоггер написал (на русском языке) статью под названием «Без шуток, без иронии, Путин обещает уважать результаты украинских выборов». Слова Путина не похожи на слова человека, который намерен признать результаты украинских выборов, но Америка и Европа смотрят на это по-другому. Им нужно оправдание, чтобы избежать введения дополнительных санкций.

Кстати, пресс-служба Путина заявила 12 мая (на следующий день после того, как референдум, проведенный в так называемой Донецкой Народной Республике был признан незаконным ООН, Евросоюзом и Соединенными Штатами), что «Россия «с уважением» относится к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской областей, которые принимали участие в так называемом референдуме о статусе регионов, провозгласивших себя «народными республиками» после того, как в Киеве поменялась власть. Я думаю, журналистам стоило спросить г-на Путина, которые из выборов он «уважает» больше – официальные украинские президентские выборы или так называемые референдумы, проведенные несуществующими политическими образованиями.

Этот вопрос задали доверенному лицу Путина, премьер-министру и экс-президенту Дмитрию Медведеву, чтобы выпустить кота из мешка, во время в интервью Bloomberg TV. Медведев заявил, что Янукович в добром здравии и до сих пор является президентом Украины. «Поэтому нет необходимости проводить выборы». А теперь ключевые слова, которые процитировала газета «Сегодня»: «Я могу сказать, что в ходе выборов, которые состоятся в мае, часть украинского народа может выразить свое мнение о том или ином кандидате. Означает ли это «принять результаты выборов»? Нет, это не так.

Характеристика российских СМИ выборов 25 мая для англоязычной аудитории была более сдержанной: «Досрочные президентские выборы в Украине прошли на фоне надвигающейся гражданской войны и экономического краха. Их проведение было ускорено недавним захватом власти и спорами с самым большим торговым партнером, Россией. Два восточных региона отказались принимать участие в выборах».

Справедливое и сбалансированное освещение.

Чего нам следует ожидать от Путина в ближайшие дни и недели? Он будет продолжать «уважать» результаты выборов. Он будет настаивать на переговорах, в которых должны принимать участие его само провозглашенные мэры и губернаторы, которые являются гражданами России. Но эти переговоры смогут начаться только после того как Украина выведет свои войска из областей, оккупированных пророссийскими сепаратистами-террористами. Его доверенные лица будут продолжать укреплять командование и контролировать осажденные центры в Восточной Украине, как это случилось, например, с прибытием батальона «Восток» в Донецк. Путин будет продолжать вести войну на истощение, дестабилизируя Донбасс, что сохранит для него возможность позже напасть на всю Новороссию.

Порошенко, в свою очередь, должен отказаться от любых «мирных переговоров» с участием российских диверсантов. Из этого ничего не получится, разве что не позволит сепаратистам сразу увеличить свои достижения. Он должен консолидировать украинскую армию и спецназ под центральным командованием, включая неофициальные вооруженные отряды, сформированные временным правительством. На командные центры в восточной Украине должны нападать только регулярные войска под профессиональным командованием.

То, что Путин натворил в восточной Украине, будет иметь неприятные последствия, возможно, сразу же. Мировая общественность может быть невнимательной, но все в Европе и Северной Америке ненавидят агрессию, нарушения в проведении выборов и запугивание. Такие рисунки не вписываются в общую картину цивилизованного мира. Путин может продолжать играть в свою игру «Я не несу ответственности», но он не найдет аудиторию, которая поверит ему.

То, чего Украина достигла 25 мая 2014 г. – выдающееся событие, и мировое сообщество признает это. Нам нравится делить людей на хороших и плохих. Сепаратисты – плохие парни, тем более после выборов. Путин не может позволить себе неудачный пиар в борьбе за общественное мнение. Я думаю, он вскоре потерпит серьезное поражение.