СМИ: В аэропорту Донецка проходит антитеррористическая операция
14:38, 26 мая 2014Политика
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По данным источников, в аэропорту проходит АТО.
По данным источника, в Донецке проходит АТО / @barabanch
В Международном аэропорту Донецка проходит антитеррористическая операция. Об этом "ОстроВу" стало известно из нескольких источников.
"В аэропорту проходит полноценная АТО", - сказал один из собеседников агентства.
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Как сообщалось ранее, некоторое время назад в аэропорту начался бой – были слышны взрывы, над Донецком кружит истребитель. Эвакуированы диспетчеры. Ранее аэропорт попытались захватить террористы самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
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