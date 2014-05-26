СМИ: В аэропорту Донецка проходит антитеррористическая операция

В Международном аэропорту Донецка проходит антитеррористическая операция. Об этом "ОстроВу" стало известно из нескольких источников.

"В аэропорту проходит полноценная АТО", - сказал один из собеседников агентства.

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Как сообщалось ранее, некоторое время назад в аэропорту начался бой – были слышны взрывы, над Донецком кружит истребитель. Эвакуированы диспетчеры. Ранее аэропорт попытались захватить террористы самопровозглашенной "Донецкой народной республики".