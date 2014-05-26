В составе России туристический Крым будет убыточным - Джемилев

Об этом заявил в эфире Радио Свобода лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

«Я думаю, они планируют быть с Крымом, как при советской власти – по путевке. То есть Крым себя не будет окупать. Будут какие-то льготные путевки, как при советской власти было», – отметил он.

«Крым и при украинской власти был дотационным, хотя мог и не быть, если бы доходы в сфере туризма не оседали в карманах «князьков». Но теперь и такого не будет», – добавил Джемилев.

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«Как можно ехать в Крым, если дорога туда фактически только через Москву? Получается, что расчет – исключительно на российских туристов», – пояснил крымско-татарский лидер.

На вопрос о том, как идут дела с проектами развития Крыма, о которых заявляла российская власть, Джемилев ответил: «Есть проекты. Бахчисарайский район, например, привязывают к Татарстану, Белогорский – к Башкирии. Вот так эти проекты и будут финансировать».