Средняя явка в Украине составляет 61% - ЦИК

Как сообщает ТСН.Марафон, такие данные обнародовали в ЦИК.

Некоторые участки не закрылись в 20:00, как это должно быть в соответствии с избирательным законодательством, для того, чтобы все, кто пришел голосовать, смог это сделать.

Сейчас 125 округов передали в ЦИК данные по активности избирателей. Поэтому процент явки может еще вырасти.

Читайте такжеВ Донецкой области по состоянию на 21.00 явка избирателей составила 15,63% - КИУДанные на этот час свидетельствуют о том, что наиболее активно голосовал Центр и Запад Украины. Ниже явка на Юге, где до сих пор напряженная атмосфера через сепаратистов. Что же касается проблемных Донецкой и Луганской областей, то здесь даже из тех мест, где выборы все-таки состоялись, передать данные в ЦИК достаточно сложно.

"На востоке приходится передавать информацию по телефонной связи. 10%-15% уже есть. Просто они вводятся вручную в систему", - пояснил спикер Константин Хивренко.

Окончательные данные ЦИК могут быть сформированы через несколько дней из-за трудности получения протоколов из регионов.