СМИ: В Горловке вооруженные люди захватили здание протестантской церкви и библейского института

Об этом сообщает сайт города Gorlovka.ua.

«Сегодня, 25 мая, в Горловке вооруженные люди в балаклавах захватили здание протестантской Церкви Христовой и библейского института Беар Вэлли, расположенные по художественным музеем во дворе по улице Пушкинской», - сообщается на сайте.

Читайте такжеНа Донетчине террористы похитили грузовик с взрывчаткой для работ на шахте - СМИ«Сама церковь уже съехала, перед зданием стоит милицейский автобус и внедорожник, окрашенный в камуфляж. Будто говорят о размещении там какого штаба», - сообщили Gorlovka.ua очевидцы.

Связаться с руководством церкви, чтобы получить у них комментарий, пока не удается.

Ранее в церкви проводились библейские занятия для детей разных возрастных групп, молодежные встречи, изучение Библии.