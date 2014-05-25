В Луганской области выборы президента проходят только в двух из 12 округов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь исполняющего обязанности председателя Луганской облгосадминистрации Ирины Веригиной Владимир Шайда.

По его словам, в этих районах все подготовлено к проведению выборов.

«В 114-м округе не работают Славяносербский и Станично-Луганские избиркомы. 115-й округ работает в полном составе. Голосование началось вовремя, в 8 утра, и в данный момент проходит активно. Провокаций пока замечено не было, все в обычном режиме», - сказал Шайда.Читайте такжеПо фактам попыток срыва выборов на Донетчине и Луганщине открыли 83 уголовных дела

В свою очередь Веригина на своей странице в Facebook призвала парламент лишить народных депутатов от Партии регионов и КПУ полномочий за пособничество сепаратистам, которые сорвали выборы в 10 округах области.

«Несмотря на страшное давление на членов ОИК и УИК, похищение людей и запугивание, в Луганской области 2 окружные комиссии работают... Луганщина голосует! К сожалению, террористы лишили возможности проголосовать многих жителей Луганщины, и депутаты Луганского областного совета способствовали срыву выборов на некоторых округах. Именно защищая свои бизнес-интересы, они толкнули людей в кровавое противостояние. Я обращаюсь к депутатам Верховной Рады с требованием лишить народных депутатов от ПР и коммунистов их мандатов за пособничество сепаратистам и предательство», - заявила Веригина.

Стоит отметить, что сегодня для жителей Луганской области началось интернет-голосование, не получивших возможности реализовать свое право в формировании власти в государстве. Таким образом организаторы проекта надеются узнать мнение жителей Донбасса, которые не смогли проголосовать на выборах президента на своих избирательных участках из-за блокирования работы ОИК и УИК.