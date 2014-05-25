СМИ: Перед выборами в Донецкой области усилилось вооруженное противостояние
На фоне подготовки к внеочередным президентским выборам усиливается противостояние террористов и украинских воинских формирований.
Об этом сообщает donpress.com по данным департамента по вопросам внутренней политики облгосадминистрации.
В канун президентских выборов в регионе продолжается работа по их надлежащему проведению и обеспечению безопасности на избирательных участках.
В усиленном режиме работает милиция. По данным ГУМВД области, в день выборов покой граждан будут охранять порядка 3,5 тысяч правоохранителей.
В Димитрове городской голова провел ряд совещаний по подготовке к выборам с руководителями предприятий, членами участковых избирательных комиссий, Общественным советом. Обсуждалась необходимость обеспечить жителям города безопасное участие в голосовании.
Противодействие террористов из "ДНР" подготовке избирательного процесса достигло завершающей фазы.
В Донецке приостановлена работа ОИК №№ 41-45. Вследствие этого парализована работа участковых избирательных комиссий. Зафиксированы факты запугивания членов комиссий.
В Кировском представители ДНР продолжают блокирование выдачи документов и оборудования для проведения выборов. Ни одна участковая избирательная комиссия не получила списки и урны для голосования.
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В Снежном сохраняется напряженная ситуация, сожжены бюллетени для выборов городского головы. Ни президентские, ни местные выборы не состоятся.
В Зугресе (Харцызский горсовет) представители ДНР разгромили участки, избили членов избирательных комиссий.
В Марьинском районе вооруженные люди посетили ДК, где располагается ОИК № 60, вынесли списки и бюллетени для голосования. Председателя окружной избирательной комиссии увезли в неизвестном направлении.
Продолжаются вооружённые конфликты между сторонами противостояния.
Читайте такжеТеррористы на Донетчине отпустили похищенного главу окружкома, ему угрожалиВ Торезе вчера пятеро вооруженных людей открыли стрельбу по представителям "местной самообороны", расположившимся в здании исполкома горсовета.
В Добропольском районе возле села Новотроицкого была замечена военная техника, велись перестрелки. Имеются пострадавшие.
Участившиеся боевые действия на территории области вызывают панику среди населения при появлении любых вооружённых людей и техники.
Панические настроения усиливают слухи о провокациях во время проведения выборов, распространяемые в местах скопления людей, а также в средствах массовой информации.
Читайте такжеГолосование на Луганщине пройдет только в двух округах - ЦИКНа фоне напряжённой подготовки к выборам в области не прекращается антитеррористическая операция. В настоящее время в Славянске и Славянском районе наступило некоторое затишье, но люди опасаются без необходимости выходить на улицу. Мобильная связь работает плохо, местами отсутствует.
Вместе с усилением агрессивных настроений в области ухудшается криминогенная ситуация.
Напряженной на сегодня остается ситуация в Донецке, Артемовске, Горловке, Дзержинске, Дружковке, Енакиево, Краматорске, Красноармейске, Снежном, Славянске, Харцызске и Марьинском, Славянском, Тельмановском районах.