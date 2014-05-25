СМИ: Перед выборами в Донецкой области усилилось вооруженное противостояние

Об этом сообщает donpress.com по данным департамента по вопросам внутренней политики облгосадминистрации.

В канун президентских выборов в регионе продолжается работа по их надлежащему проведению и обеспечению безопасности на избирательных участках.

В усиленном режиме работает милиция. По данным ГУМВД области, в день выборов покой граждан будут охранять порядка 3,5 тысяч правоохранителей.

В Димитрове городской голова провел ряд совещаний по подготовке к выборам с руководителями предприятий, членами участковых избирательных комиссий, Общественным советом. Обсуждалась необходимость обеспечить жителям города безопасное участие в голосовании.

Противодействие террористов из "ДНР" подготовке избирательного процесса достигло завершающей фазы.

В Донецке приостановлена работа ОИК №№ 41-45. Вследствие этого парализована работа участковых избирательных комиссий. Зафиксированы факты запугивания членов комиссий.

В Кировском представители ДНР продолжают блокирование выдачи документов и оборудования для проведения выборов. Ни одна участковая избирательная комиссия не получила списки и урны для голосования.

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В Снежном сохраняется напряженная ситуация, сожжены бюллетени для выборов городского головы. Ни президентские, ни местные выборы не состоятся.

В Зугресе (Харцызский горсовет) представители ДНР разгромили участки, избили членов избирательных комиссий.

В Марьинском районе вооруженные люди посетили ДК, где располагается ОИК № 60, вынесли списки и бюллетени для голосования. Председателя окружной избирательной комиссии увезли в неизвестном направлении.

Продолжаются вооружённые конфликты между сторонами противостояния.

Читайте такжеТеррористы на Донетчине отпустили похищенного главу окружкома, ему угрожалиВ Торезе вчера пятеро вооруженных людей открыли стрельбу по представителям "местной самообороны", расположившимся в здании исполкома горсовета.

В Добропольском районе возле села Новотроицкого была замечена военная техника, велись перестрелки. Имеются пострадавшие.

Участившиеся боевые действия на территории области вызывают панику среди населения при появлении любых вооружённых людей и техники.

Панические настроения усиливают слухи о провокациях во время проведения выборов, распространяемые в местах скопления людей, а также в средствах массовой информации.

Читайте такжеГолосование на Луганщине пройдет только в двух округах - ЦИКНа фоне напряжённой подготовки к выборам в области не прекращается антитеррористическая операция. В настоящее время в Славянске и Славянском районе наступило некоторое затишье, но люди опасаются без необходимости выходить на улицу. Мобильная связь работает плохо, местами отсутствует.

Вместе с усилением агрессивных настроений в области ухудшается криминогенная ситуация.

Напряженной на сегодня остается ситуация в Донецке, Артемовске, Горловке, Дзержинске, Дружковке, Енакиево, Краматорске, Красноармейске, Снежном, Славянске, Харцызске и Марьинском, Славянском, Тельмановском районах.