Украина объединила американских демократов и республиканцев - Пайетт

Об этом в эфире 5 канала заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Пайетт.

«Мнение политических вождей США по поводу Украины едино. Республиканцы, демократы имеют широкое согласие по поводу того, что у нас веское веское партнерство с Украиной, мы восхищаемся тем, чего добился украинский народ через «революцию достоинства», через новообразованную организацию украинских демократов", - сказал посол.

Читайте такжеПосол США: Выборы - лучший ответ на агрессию России"У нас есть несколько сенаторов в нашем конгрессе с обеих сторон, которые посетят Киев в эти выходные, чтобы наблюдать за выборами. Есть лишь определенные разногласия по поводу тактики большей военной помощи или меньшей", - заявил Пайетт.