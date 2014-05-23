До сих пор не найден похищенный глава ОИК №43 в Донецке

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины.

В сообщении отметили, что террористы его похитили вчера, 22 мая.

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