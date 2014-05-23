До сих пор не найден похищенный глава ОИК №43 в Донецке
22:32, 23 мая 2014Политика
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В Донецке остается неизвестным местонахождение Руслана Кудрявцева, который является председателем окружной комиссии №43 в Донецке.
В Донецке похищают участников избирательного процесса
Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины.
В сообщении отметили, что террористы его похитили вчера, 22 мая.
Читайте такжеЦентризбирком перенес 5 ОИК Донецка в аэропорт Некоторые источники сообщают, что он может пребывать в захваченном представителями самопровозглашенной "Донецкой народной республики" здании Донецкой ОГА на пятом этаже, отметили в ДОО КИУ.
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