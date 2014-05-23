Жители Донецка вышли на улицы города охранять порядок вместе с милицией - ГУ МВС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе -служба Донецкого ГУ ГУМВД Украины в области.

“Дончане откликнулись на призыв начальника Донецкого горуправления милиции Юрия Седнева и Донецкого городского головы объединяться с милицией для совместного патрулирования улиц. Милиция Донецка благодарна всем гражданам, которые отозвались и выразили желание участвовать в совместном обеспечении охраны общественного порядка, чтобы как можно скорее навести порядок в городе”, - говорится в сообщении.Читайте также25 мая порядок будут охранять свыше 90 тысяч милиционеров и гражданских активистов - МВД

В главке информируют, что в настоящее время в каждом районе созданы и вышли на дежурство совместные наряды, в которые наряду с работниками милиции входят как сотрудники различных предприятий, так и частные лица. Маршруты патрульных нарядов с добровольцами приближены к их месту жительства либо работы.

“В Петровском районе, к сожалению, пока не откликнулись на призыв руководители крупных, градообразующих предприятий. Надеемся на взаимопонимание с их стороны и налаживание сотрудничества на благо города и его жителей”, - отмечается в сообщении.