МИД требует от Кремля прекратить создавать нестабильность на границе

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский сегодня во время брифинга.

«Если говорить о позиции РФ, хочу сказать, что Россия остается единственной страной, которая до сих пор не соблюдает принципы и основы Женевского соглашения 17 апреля. Россия ставит под сомнение все двусторонние соглашения, она продолжает подрывать безопасность Украины, и это просто позор», - заявил он.

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Лубкивский подчеркнул, что «они (российские войска - УНИАН) создают нестабильность на всех границах, почему они это делают, никто не может ответить на этот вопрос, кроме российской власти. Мы требуем от России, чтобы она прекратила это безумие и чтобы они вернулись к международным принципам».

Также заместитель министра иностранных дел сообщил, что «мы хотим увидеть когда-то новую Россию, которая будет соблюдать принципы демократии, верховенства права, как и мы. Мы хотим, чтобы Россия была нашим партнером, но такая нормализация будет происходить после того, как Россия заберет свои войска от украинской границы, вернет Крым, после того, как она четко скажет, что Россия сможет быть ответственным партнером в международных делах».