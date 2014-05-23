У Украины сейчас больше союзников, чем когда-либо - посол Польши

Несмотря на кое-где пророссийскую риторику некоторых европейских СМИ, все решения европейских страны есть проукраинские. Об этом в эфире 5 канала заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин.

Читайте такжеВосточноевропейские лидеры считают политику ЕС в отношении России "лицемерной"«Мне кажется, сегодня Украина имеет гораздо больше сторонников, гораздо больше друзей, гораздо больше союзников, чем когда-либо. И позиция ЕС в делах Украины очень сильна, очень однозначна и едина. А то, что можно найти разные голоса в европейских СМИ, ну это такая структура тех СМИ. Довольно долго продолжается кризис в Украине и поэтому СМИ ищут возможности прислушиваться ко второй стороне. Это старый принцип и СМИ используют этот принцип очень однозначно. Так, что я бы не был удивлен, но если посмотреть на политическую позицию, на заявления лидеров, на то, что происходит на заседаниях Европейского Совета, то надо сказать, что поддержка однозначна. Можно искать определенное время различные голоса и можно их найти, но политические решения всех европейских стран являются проукраинскими», - заявил Литвин.