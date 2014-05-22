Названы имена шестерых военных, которые погибли от пуль террористов под Волновахой

Дмитрий Йовзик, Владимир Зароднюк, Павел Попов, Михаил Грицюк, Александр Артемчук и командир третьего батальона майор Полинкевич - все они родом из Волыни и в мирное время служили в 51-й моторизированной бригаде во Владимире-Волынском.

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В целом в антитеррористической операции приняли участие более двух тысяч солдат этой бригады. Среди них как контрактники, так и мобилизованные и срочники, передает ТСН.

"Это горе, когда солдаты, офицеры, защищая жизнь, покой и целостность страны, жизни ее граждан, они выполняют свой солдатский долг от начала и до конца. Идут под пули бандитов и террористов. Скажу вам, как офицер: мы, солдаты, должны делать свою работу, к которой нас готовили", - сказал офицер Западного регионального медиа-центра Минобороны Владимир Скоростецкий.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Волновахском районе Донецкой области группа вооруженных людей совершила нападение на блок-пост украинских военнослужащих.

По словам Турчинова, во время боев с террористами погибли 13 силовиков. Боевики имели целью захватить город Волноваха Донецкой области.

По данным Минобороны, «террористы коварно, из засады, открыли массированный огонь из стрелкового вооружения, ручных противотанковых гранатометов и минометов по блокпосту, на котором несли службу военнослужащие одной из воинских частей ВС Украины. Во время обстрела один из зарядов попал в боевую машину, которая находилась на блокпосту, что вызвало взрыв боекомплекта».