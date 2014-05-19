Оккупационные власти Крыма отказались давать крымским татарам квоты в органах власти

Квоты для крымских татар и представителей других национальностей в органах власти Крыма вводить не планируется.

Об этом в воскресенье заявил самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов, передают РИА Новости.

Аксенов отмечает, что все должности во власти будут заниматься "исключительно на профессиональной основе".

Читайте такжеПрокурор-"няша" Поклонская зачитала Чубарову предупреждение об экстремизме

По словам Аксенова, кадровая политика в республике будет осуществляться без предоставления каких-либо национальных квот. «Представительство крымских татар и лиц любой другой национальности в органах власти будет осуществляться исключительно на профессиональной основе», – приводит его слова пресс-служба крымского правительства.

Читайте такжеБолее 7 тысяч татар покинули Крым из-за давления оккупантов - постпред Украины в ООН

При этом Аксенов считает, что представительные органы крымских татар - Курултай и Меджлис - должны пройти официальную регистрацию и работать исключительно в правовом поле.

«Только в случае официальной регистрации и прямого желания представителей крымских татар идти навстречу у власти будут основания работать и взаимодействовать с организациями, которые станут легитимными», – сказал премьер.