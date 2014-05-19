Москве пригрозили жесткими санкциями за попытки сорвать выборы

Об этом Габриэль заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, сообщает Украинская правда со ссылкой на Немецкую волну.

"Если президентские выборы в Украине провалятся, то мы окажемся на опасной грани. Европа не будет просто смотреть, если будут препятствовать голосованию извне", - заявил вице-канцлер ФРГ.

По его словам, в таком случае нужно будет говорить о дальнейших санкциях против Москвы.

Также Габриэль заметил, что Россия "должна сделать свой вклад в то, чтобы выборы 25 мая в Украине состоялись, и чтобы их результат был признан всеми".

Как известно, США и ЕС неоднократно предостерегали Россию от препятствования президентским выборам в Украине, иначе они будут вынуждены ввести более жесткие экономические меры против Москвы.

Санкции ЕС, которые уже введены, охватывают запрет на въезд и блокирование счетов отдельных лиц, причастных к кризису в Украине.

Читайте такжеФюле призвал украинцев сделать все, чтобы выборы прошли на должном уровне

Санкции третьей степени предусматривают жесткие экономические штрафные меры.