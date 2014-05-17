Премьер-министр Венгрии вновь заявил о необходимости автономии венгров в Украине - СМИ

Глава венгерского правительства Виктор Орбан вновь заявил о необходимости создания автономии национального меньшинства венгров , которые проживают в Украине, что на прошлой неделе вызвало острую критику в Киеве и ряде других государств -западных соседей Украины.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на его заявление в эфире венгерского общественного телевидения.

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"Украина не может быть ни стабильной, ни демократической, если не даст своим национальным меньшинствам, в том числе, венграм того, на что они имеют право ... Это значит: двойное гражданство, коллективные права и автономии», - заявил Орбан, которого цитирует агентство.

Он отметил, что в условиях, когда Украина определяет свое будущее государственное устройство национальные меньшинства должны "выразить свои ожидания", и в случае венгров они сами должны выбирать, какую именно автономию они хотят.

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Заявление Орбана о необходимости двойного гражданства и автономии для 200 тысяч венгров в Украине, которое он произнес во время своей речи в парламенте страны в минувшую суботу, вызвало дипломатический скандал. Украина вызвала из-за этого заявления в МИД венгерского посла. Орбана также раскритиковали Польша, Чехия и Словакия. Венгерский МИД позже заявил , что в заявлении главы правительства не было ничего нового по сравнению с политикой , которую Венгрия проводит по делам национальных меньшинств за последние 25 лет.

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РАР также отметил , что Орбан в январе этого года призвал Европейский союз восстановить "прагматические" отношения с Россией , аргументируя свое мнение тем, что Европе очень нужны российские энергоносители.

В марте глава правительства Венгрии выступал против усиления санкций против России.