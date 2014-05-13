Венгрия требует от Украины, Словакии и Румынии дать автономию венграм

Об этом сообщает Радио Свобода.

Выступая с речью в парламенте после принесения присяги главы правительства, Орбан заявил: «Мы рассматриваем венгерский вопрос как европейский вопрос. Венгры, которые живут в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, права национального сообщества и на автономию».

При этом он особое внимание посвятил Украине, где венгерское меньшинство живет в Закарпатской области.

«Положение 200 тысяч венгров по национальности, которые живут в Украине, придает этому вопросу особую остроту. Венгерская община там должна получить двойное гражданство, все права национального сообщества, а также она должна получить возможность самоуправления. Это наши четкие ожидания от новой Украины, которая сейчас встает», - заявил Орбан.

При этом венгерский премьер также заявил, что Венгрия поддерживает власть Украины в ее развитии демократического государства.

Сегодня недавно избранный парламент Венгрии вновь утвердил Виктора Орбана на посту премьер-министра.

Читайте такжеВенгерский делегат ПАСЕ назвал Украину "искусственным государством" и предъявил претензии на ЗакарпатьеВ Украине живет, по разным данным, от 160 до 200 тысяч венгров по национальности, в основном в Закарпатье. В то же время в других странах значительно большие венгерские меньшинства - в Сербии венгров от 250 до 290 тысяч, в Словакии около 500 тысяч, а в Румынии 1 миллион 250 или 500 тысяч.

Венгрия, которая к концу Первой мировой войны охватывала также значительные территории, ныне принадлежащие соседним государствам, официально не ставит вопрос о «возвращении» этих территорий, но в последние годы все активнее добивается расширения прав венгерских меньшинств в этих государствах, что нередко вызывает там беспокойство.

В последние недели, с резким ростом вооруженного пророссийского сепаратистского движения на Востоке Украины, Россия также требует от Украины особых прав для россиян по национальности, а также для русскоязычных украинцев, вплоть до требования введения русского языка как государственного или изменения устройства Украины на федеративное.