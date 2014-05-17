Бильдт: ЕС поможет Украине обеспечить экономическую стабильность

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в рамках визита в Украину, сообщает Радио Свобода.

Эффективная политика украинского правительства и поддержка со стороны ЕС могут в перспективе сделать страну агропромышленным центром Европы, считает Бильдт.

«Важнейшая помощь Украине от ЕС - это не санкции против России, ведь нужно время, чтобы санкции возымели эффект. Самое важное, это обеспечить в Украине стабильность демократии, надежность экономических реформ и зрелость управления государством», - считает Карл Бильдт.

Политик убежден, что за годы своей независимости Украина двигалась по ложному пути экономического развития. Однако сейчас самое время нивелировать последствия многолетней финансового и управленческого кризиса, добавляет Бильдт.

Читайте такжеБильдт: самые жесткие санкции против России вводит Путин

«Значительная вина лежит на Януковиче и коррупции, которая процветала при его руководства. Значительная, но не вся. Сейчас кризис глубоко пустил корни. Однако я приветствую реформы, на которые решилось правительство премьер-министра Яценюка. Некоторые из них достаточно болезненны и совсем непопулярны в обществе. Но все они, безусловно, необходимы», - отмечает Карл Бильдт.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт примет участие в празднованиях Дня Европы в Украине, который состоится 17 мая.