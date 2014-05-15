Беларусь призывает все стороны украинского конфликта немедленно сесть за стол переговоров - МИД

Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь - начальник управления информации МИД Дмитрий Мирончик, передает белорусское агентство БЕЛТА.

"Позиция Беларуси по вопросу федерализации в Украине была высказана главой государства давно, и она остается неизменной. Мы неоднократно обращались с призывом ко всем сторонам украинского конфликта в полной мере осознать свою ответственность за будущее Украины и, отбросив амбиции, незамедлительно сесть за стол переговоров, - отметил представитель внешнеполитического ведомства. - Мы считаем, что решение данного конфликта должно базироваться на объединительных, а не разъединительных началах, и его необходимо искать в первую очередь в рамках широко общенационального диалога, в котором были бы представлены интересы всех сил, находящихся сегодня по разные стороны баррикад".

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Что касается предстоящих выборов президента Украины, то Мирончик подчеркнул, что самостоятельное определение дальнейшего направления своего развития - это неотъемлемое суверенное право украинского народа, а выборы, по его мнению, - это лучшая, наиболее приемлемая и демократичная форма реализации такого права.

"Полагаем, что в сложившейся ситуации Украине крайне необходима стабильная власть, легитимность которой будет базироваться на результатах выборов. Вместе с тем важно чтобы возможность для свободного волеизъявления имели граждане всех регионов страны", - добавил он.

Представители Беларуси примут участие в наблюдении за предстоящими в Украине выборами как в национальном качестве, так и по линии региональных организаций. Это поможет сформулировать их адекватную оценку, считает Мирончик.

Отвечая на вопрос журналистов, на каком уровне сейчас осуществляются контакты между Минском и Киевом, Мирончик сообщил, что они осуществляются на всех уровнях, которые необходимы для поддержания отношений между двумя соседними дружественными странами.

Источник: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Belarus-prizyvaet-vse-storony-ukrainskogo-konflikta-nezamedlitelno-sest-za-stol-peregovorov_i_669139.html

Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый «референдум» об определении статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики, за независимость так называемой Луганской народной республики – 96%.

Украинская власть, а также лидеры ЕС и США убеждены, что Россия с помощью дестабилизации ситуации и провокаций в южных и восточных областях Украины пытается сорвать президентские выборы, назначенные на 25 мая.

13 мая «сопредседатель временного правительства» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявил, что «ДНР» просит Россию рассмотреть вопрос о ее вхождении в состав Российской Федерации, а также о том, что выборов президента Украины 25 мая на территории Донецкой области не будет.