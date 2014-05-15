Порошенко с большим отрывом лидирует в президентской гонке - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Если бы президентские выборы происходили на две недели раньше, то из всех граждан Украины возрастом от 18 лет - 33,7% проголосовали бы за Петра Порошенко, 5,9% - за Юлию Тимошенко, 4,1% - за Сергея Тигипко, 4,0% - за Анатолия Гриценко, 3,3% - за Олега Ляшко, 2,6% - за Михаила Добкина, 2,4% - за Петра Симоненко, 2,1% - за Ольгу Богомолец, 1,0% - за Олега Тягнибока. За 14 других кандидатов - всего 2,4%", - говорится в результатах опроса.

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13,0% респондентов решили не принимать участие в голосовании и 25,4% - не определились, за кого голосовать.

Таким образом, если бы президентские выборы состоялись на две недели раньше, а все, кто не определился, не пришли бы на выборы, число поданных голосов составляло бы около 62% от числа всех избирателей, и среди названных кандидатов голоса распределились бы следующим образом: 54,7% - за Порошенко, 9,6% - за Тимошенко, 6,7% - за Тигипко, 6,5% - за Гриценко, 5,4% - за Ляшко, 4,3% - за Добкина, 3,9% - за Симоненко, 3,5% - за Богомолец, 1,6% - за Тягнибока.

"При таком распределении голосов необходимости во втором туре выборов не было бы", - отметили в КМИС.

Опрос проводился с 29 апреля по 11 мая 2014 года. Методом личного интервью опрошены 2022 респонденты, проживающие в 110 населенных пунктах всех областей Украины (за исключением АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.