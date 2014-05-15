ВР ратифицировала Договор о дружбе и сотрудничестве с Китаем
12:55, 15 мая 2014Политика
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Верховная Рада приняла закон о ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Китайской Народной Республикой (№0079).
Рада ратифицировала договор о сотрудничестве с КНР
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 257 народных депутатов из 325, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусматривается ратифицировать Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Китайской Народной Республикой, подписанный 5 декабря 2013 года в г. Пекин.
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Главное научно-экспертное управление ВР считает, что ратификация этого Договора будет способствовать развитию сотрудничества Украины с КНР в политической, торгово-экономической, сельскохозяйственной, энергетической, инфраструктурной, авиакосмической, гуманитарной областях и сфере безопасности.
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