ВР ратифицировала Договор о дружбе и сотрудничестве с Китаем

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 257 народных депутатов из 325, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается ратифицировать Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Китайской Народной Республикой, подписанный 5 декабря 2013 года в г. Пекин.

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Главное научно-экспертное управление ВР считает, что ратификация этого Договора будет способствовать развитию сотрудничества Украины с КНР в политической, торгово-экономической, сельскохозяйственной, энергетической, инфраструктурной, авиакосмической, гуманитарной областях и сфере безопасности.