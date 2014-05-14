Боевики на Донбассе уже убили 78 человек - ГПУ

Об этом в эфире "5 канала" заявил начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве Николай Гошовский, передает ТСН.

"У нас ситуация, когда в Луганской области завладели более чем двумя тысячами единиц оружия. Это оружие начало активно использоваться", - отметил он.

При этом, по словам Гошовского, происходят не только убийства, но и захват заложников.

"У нас 125 случаев захвата заложников", - сообщил он.

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Также Гошовский подчеркнул, что сейчас известны факты присвоения разного рода материальных ценностей, начиная от денежных, и заканчивая захватом нефтепродуктов.

"Самое большое "достижение" этих двух республик (самопровозглашенные Донецкая и Луганская псевдореспублики) - это осложнение криминогенной ситуации", - резюмировал начальник ГУ ГПУ по надзору за соблюдением законов.