Общеукраинский круглый стол могут провести на Донбассе, если его участникам гарантируют безопасность
Следующий круглый стол национального единства запланирован на субботу, место его проведения еще не определено.
Первый общеукраинский круглый стол национального единства завершился.
Как передает корреспондент УНИАН, следующий круглый стол, по словам бывшего президента Украины Леонида Кравчука, планируется в субботу, 17 мая.
Говоря об инициативе ряда представителей востока Украины о необходимости проведения его либо в Донецкой, либо в Луганской областях, Кравчук отметил, что это возможно в том случае, если участникам круглого стола будет гарантирована безопасность.
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По его словам, принимать решение о проведении круглого стола в беспокойных регионах нецелесообразно без гарантий силовых органов об обеспечении безопасности.
“Чтобы мы не приехали на круглый стол, а уехали без половины участников круглого стола», - сказал Кравчук.
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Он отметил, что глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута и мэр Донецка Александр Лукьянченко сказали, что они обеспечат безопасность, но по этому поводу должны быть решения силовых структур.
“Я бы хотел все же при всем долголетии вернуться в Киев”, - пошутил Кравчук.
Он отметил, что следующий круглый стол планируется провести в субботу, но в настоящее время место его проведения еще не определено