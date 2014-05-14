Референдумов бояться не надо - Тарута
Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута отметил, что на востоке страны проводился консультативный социологический опрос.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Всеукраинского круглого стола национального единства.
Он напомнил о своем предложении относительно проведения референдума одновременно с президентскими выборами.
“Я понимаю, как остро сегодня воспринимается слово “референдум”. Бояться его не нужно в том контексте, в котором мы инициировали. Это было консультативный социологический опрос, которыйе должен ответить на главный вопрос: это децентрализация власти, потому что из-за этого люди почувствуют, что они лучше будут распоряжаться своим счастьем и своей работой. И второе - статус официального языка, третий вопрос - муниципальной милиции”, - сказал Тарута.
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Он отметил, что в отношении этой инициативы было обращение к правительству и и. о. президента Александру Турчинову и было принято решение, что «это необходимо сделать».
“Парламент, к сожалению, не услышал и не поддержал”, - сказал Тарута и выразил мнение, что это было “немного безответственно”.
Кроме того, Тарута отметил, что на Донбассе Нацгвардию воспринимают как “Правый сектор” и считают, что в стране двойные стандарты: “там Майдан можно, а нам это не можно”.
“Необходимо договориться с теми патриотами, которые находятся на Майдане: давайте мы уберем Майдан с Крещатика», - отметил Тарута и добавил, что положительно воспримется на Донбассе. «Кому-то будет неприятно слышать, но это необходимо делать», - отметил он.