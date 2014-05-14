Референдумов бояться не надо - Тарута

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Всеукраинского круглого стола национального единства.

Он напомнил о своем предложении относительно проведения референдума одновременно с президентскими выборами.

“Я понимаю, как остро сегодня воспринимается слово “референдум”. Бояться его не нужно в том контексте, в котором мы инициировали. Это было консультативный социологический опрос, которыйе должен ответить на главный вопрос: это децентрализация власти, потому что из-за этого люди почувствуют, что они лучше будут распоряжаться своим счастьем и своей работой. И второе - статус официального языка, третий вопрос - муниципальной милиции”, - сказал Тарута.

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Он отметил, что в отношении этой инициативы было обращение к правительству и и. о. президента Александру Турчинову и было принято решение, что «это необходимо сделать».

“Парламент, к сожалению, не услышал и не поддержал”, - сказал Тарута и выразил мнение, что это было “немного безответственно”.

Кроме того, Тарута отметил, что на Донбассе Нацгвардию воспринимают как “Правый сектор” и считают, что в стране двойные стандарты: “там Майдан можно, а нам это не можно”.

“Необходимо договориться с теми патриотами, которые находятся на Майдане: давайте мы уберем Майдан с Крещатика», - отметил Тарута и добавил, что положительно воспримется на Донбассе. «Кому-то будет неприятно слышать, но это необходимо делать», - отметил он.