В Раде объявлен перерыв

12:17, 14 мая 2014
Политика
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В заседании Верховной Рады объявлен перерыв на полчаса до 12:45.

Верховная Рада ушла на перерыв

Перерыв объявил вице-спикер парламента Руслан Кошулинский, который проводит сегодняшнее заседание.

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