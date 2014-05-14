В Раде объявлен перерыв
12:17, 14 мая 2014Политика
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В заседании Верховной Рады объявлен перерыв на полчаса до 12:45.
Верховная Рада ушла на перерыв
Перерыв объявил вице-спикер парламента Руслан Кошулинский, который проводит сегодняшнее заседание.
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