Террористы угрожают судьям депортацией за пределы Донбасса

Об этом сообщает сайт города Славянска.

Сообщается, что у самопровозглашенного мэра Славянска Вячеслава Пономарева возникло желание провести встречу с представителями прокуратуры и суда.

"Я думаю, судейский корпус города Славянска, услышит меня и в ближайшее время, я жду встречи с его представителями. Потому что, занимать такую мышиную позицию, "заховавшись" в норку, и ждать, как оно получится, судьи, раз они судят людей и так далее, и тому подобное, пускай они появятся, чтобы мы их хотя бы видели.", - заявил "мэр".

Вместе с тем, Пономарев пригрозил судьям и прокурорам депортацией за пределы Донбасса, "раз они не понимают русского языка".

"Товарищи судьи и прокуроры, я, через средства массовой информации ображаюсь, хотел бы вас видеть здесь, в исполкоме. С вами надо разговаривать. Раз вы не понимаете русского языка, а понимаете только украинский, то вам придется освободить нашу территорию", - сообщил Пономарев.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, в стане террористов начались разногласия. Так, вчера, возле села Карповка близ Славянска произошел бой между группами террористов. Украинские силовики в перестрелке не участвовали.