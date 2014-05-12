Возле Славянска произошел бой между группами террористов - Тымчук

Об этом сообщил руководител центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети Facebook.

"На протяжении 20 минут две группы террористов общей численностью до двух десятков человек «выясняли отношения» с помощью автоматического оружия. Со стороны одной из групп был задействован 7,62-мм пулемет ПК", - заявил Тымчук.

О жертвах информации в настоящий момент нет.