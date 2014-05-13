Попова и Сивковича могут освободить от уголовной ответственности за разгон Майдана

Об этом пишет «Украинская правда», у которой есть печатая фотокопия соответствующего ходатайства, которое подал от Генеральной прокуратуры заместитель начальника управления процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Дмитрий Борзых.

Читайте такжеСивкович не отстранен от работы в СНБО, а на больничном - СМИ

Освободить от наказания Попова и Сивковича предлагают на основании закона "Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний" от 19 декабря 2013 года и аналогичного закона от 16 января 2014 года.

Издание отмечает, что заседание Печерского районного суда Киева по ходатайству отношении экс-главы Киевской городской госадминистрации Попова и бывшего заместителя секретаря СНБО Сивковича назначено на 14:15 вторника, 13 мая, в кабинете №311.: