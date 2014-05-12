ГПУ может признать псевдореспублики Донбасса террористическими организациями

Генпрокуратура Украины вскоре инициирует вопрос о признании террористическими организациями так называемых Донецкую и Луганскую "народные республики".

Такое мнение в эфире "5 канала" высказал Министр юстиции Украины Павел Петренко, передает ТСН.ua.

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"Что касается тех организаций, которые фактически являются террористическими, был принят закон и, я думаю, в ближайшее время ГПУ будет ставить вопрос о признании этих организаций - "Донецкая народная республика" , "Луганская народная республика" - террористическими организациями, так как они по всем своим признакам попадают под это определение", - сказал министр.

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Как уже ранее сообщалось, псевдореферендум на Донбассе Турчинов назвал фарсом и пригрозил уголовной ответственностью.