Турчинов назвал фарсом псевдореферендум на Донбассе

И.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уже пригрозил организаторам псевдореферендума уголовной ответственностью. "Тот фарс, который террористы с сепаратистами называют референдумом, является ничем иным, как пропагандистским прикрытием убийств, похищений людей, насилия и других тяжелых преступлений", - цитирует Турчинова его пресс-служба.

Кроме того, и.о. президента назвал так называемое провозглашения независимости Донбасса и Луганщины разрушительным для экономики этих регионов, что реально угрожает жизни и благополучию граждан, а референдумы "инспирированы руководством Российской Федерации, цель которого - полная дестабилизация ситуации в Украине, срыв президентских выборов и свержения украинской власти", сообщает ТСН.

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"Этот пропагандистский фарс не будет иметь никаких юридических последствий, кроме уголовной ответственности для его организаторов", - подчеркнул спикер парламента.

Он подчеркнул, что украинская власть будет продолжать и дальше борьбу с террористами, диверсантами и преступниками. "В то же время власть будет вести диалог с теми на Востоке Украины, кто не имеет крови на своих руках и готов отстаивать свои цели и убеждения законными средствами", - отметил Турчинов.

Напомним, на вчерашнем псевдореферендуме на Луганщине и Донетчине фиксировали невероятное количество нарушений - начиная от голосования без документов и заканчивая выбросом в урну несколько бюллетеней, отпечатанных на обычном принтере. Экстремисты уже успели заявить, что на опрос пришло к 80% населения Донбасса. Хотя реально эта цифра в десятки раз меньше.