Завтра Яценюк будет просить Раду принять 4 закона для либерализации визового режима с ЕС

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк планирует обратиться к парламентариям с просьбой принять завтра четыре законопроекта, которые дают возможность перейти к выполнению второй фазы Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем, который прибыл в Киев по приглашению главы правительства.

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"Завтра на заседании Верховной Рады Украины я обращусь к парламентариям с тем, чтобы принять 4 законопроекта, которые дают возможность перейти ко 2-й стадии Плана по безвизовому режиму с ЕС. Это последний бастион, который надо пройти, чтобы украинцы скорее бы получили право без виз путешествовать в ЕС", - сказал глава правительства.

Он добавил, что один из ключевых законопроектов, который парламент должен принять завтра, касается борьбы с коррупцией.

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Как сообщал УНИАН, Евросоюз на саммите в ноябре 2010 года предоставил Украине План действий по либерализации визового режима.

Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечение общественного порядка и гражданских прав и свобод.