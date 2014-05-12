Стрелков провозгласил себя верховным главнокомандующим "ДНР" и попросил помощи у РФ - СМИ

Сотрудник Главного разведывательного управления Минобороны России Игорь Гиркин, известный под псевдонимом «Стрелков», провозгласил себя верховным главнокомандующим «Донецкой народной республики» (ДНР) и издал первый «указ», в котором, в частности, обратился к России за военной помощью.

Об этом сообщает сайт «Новости Донбасса», ссылаясь на распространенный в Славянске и Краматорске в виде листовок «указ» Гиркина.

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"В связи с провозглашением независимости Донецкой народной республики (ДНР) и с целью защиты ее населения от внешней агрессии. Постановляю: 1. Переподчинить мне как верховному главнокомандующему ДНР все постоянно дислоцированные на территории республики воинские формирования, органы безопасности, милиции, таможни, пограничной службы, прокуратуры, а также иные военизированные структуры. Командирам отныне выполнять только мои приказы и распоряжения”, - цитирует издание указ.

“2. Ввести на территории ДНР режим контртеррористической операции (КТО). В рамках КТО все боевики украинских неонацистских группировок (т. н. «Национальная гвардия», Правый Сектор, «батальон Ляшко» и др.) подлежат задержанию, а в случае вооруженного сопротивления – уничтожаются на месте”.

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Также в указе Гиркин обратился к правоохранительным органам ДНР: “обеспечить уголовное преследованию главарей Киевской хунты и иных лиц, причастных к подстрекательству, организации и совершению массовых убийств на территории ДНР: И.Коломойского, П.Наливайченко, А.Парубия, А.Авакова, Ю.Тимошенко, А.Турчинова, А.Яценюка, О.Ляшко, А.Артеменко, а также граждан США Дж.Бреннана, В.Нуланд, Дж.Псаки”.

В “указе” также отмечается, что все солдаты и офицеры Вооруженных сил, Внутренних войск, СБУ, МВД и других военизированных структур Украины с этого момента считаются незаконно находящимися на территории ДНР. В течение 48 часов они обязаны присягнуть на верность ДНР либо покинуть ее территорию. Всем перешедшим под командование властей ДНР гарантируется сохранение воинских и специальных званий, денежного довольствия и социальных гарантий (при условии непричастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений).

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В последнем пункте «указа» Гиркина говорится: “Принимая во внимание чрезвычайный характер ситуации в стране, развязанный Киевской хунтой, геноцид донецкого населения и угрозу интервенции со стороны НАТО, обращаюсь к Российской Федерации с просьбой об оказании ДНР военной помощи”.

Как ранее сообщалось, прежние лидеры самопровозглашенной «Донецкой народной республики» фактически отстранены неким Сергеем Здрилюком, который называет себя «правой рукой» командующего боевиками в Донбассе Гиркина, отмечает донецкий интернет-ресурс.