В Луганске террористы захватили службу такси и требуют выдать директора - СМИ

Сегодня, 11 мая, в Луганске террористы захватили две диспетчерские службы такси. Освободить пункты обещают в обмен на директоров этих служб.

Как сообщили ТСН.ua, в диспетчерскую службу такси "Люкс" приехали вооруженные боевики, выключили рацию и стали требовать директора. Говорят, что не уйдут, пока не получат руководителя. Сам владелец службы такси Шикун Сергей Викторович успел убежать, когда узнал, что экстремисты едут за ним.

Шикун активно поддерживал и принимал участие в местном Евромайдане, поэтому такой интерес террористов к нему, связывают именно с этой деятельностью.

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Также сообщается о захвате второй службы такси по такому же сценарию, будто руководителя второго предприятия даже захватили, но подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в Краматорске 6 мая пропала связь с Василием Нестеренко, который поддерживал украинскую армию, в частности возил еду в воинскую часть. Родные подозревают, что он был похищен террористами, ведь перед тем его авто "конфисковали" вооруженные боевики. А исчез он после того, как пошел в милицию по поводу своей машины.