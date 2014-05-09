В Краматорске после похода в милицию исчез житель, помогавший украинской армии

Об этом рассказала его супруга Ирина Нестеренко, пишет ОстроВ.

"Сегодня вторые сутки, как от супруга нет вестей. Его телефон не отвечает с 6 мая, после того как он побывал в горотделе Краматорской милиции. Я ему звонила в этот день в 12 часов, но его телефон уже не отвечал. Ходила, искала его в милиции, но там не знают где он. Заявление о пропаже принимают в милиции на третьи сутки. Завтра иду писать заявление…", - говорит И. Нестеренко.

По ее словам, пропажу супруга она связывает с тем, что он помогал продуктами украинской армии. В частности, на первомайские праздники он с дочкой на машине отвез украинским силовикам продукты.

Возвращаясь, его машину остановили пять автоматчиков, его и дочь высадили и забрали автомобиль. После этого мужчина пошел в краматорскую милицию написал заявление о похищении машины.

"После похищения автомобиля я ходила в исполком, где сидят пророссийские активисты и просила вернуть машину. Машину не вернули, но вернули документы и личные вещи", - рассказала она.

Затем, говорит И. Нестеренко, 5 мая пришли к ним домой двое мужчин в гражданской одежде, представились правоохранителями - показали мужу удостоверения. Они попросили В. Нестеренко проехать в милицию. На что он сказал, что приедет на следующий день сам.

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"Муж уехал утром следующего дня в милицию. Больше я его не видела, телефон отключен", - говорит она и отмечает, что пошла в горотдел милиции, где увидела одного из милиционеров, который накануне был у них дома.

"Фамилию милиционера я не знаю, но его узнала. Он сказал, что мой супруг был у него, поговорив, ушел. Муж ему сказал, что "вроде пошел в спортзал"", - рассказала она.

"Или он все же в милиции сидит, не вышел оттуда или он вышел из отделения и его сразу похитили", - предполагает супруга пропавшего Нестеренко.