Фермеры и шахтеры Луганщины проигнорировали "референдум" - СМИ

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

В городах и городках развеваются украинские флаги, а на дорогах стоят украинские блокпосты. Старобельский, Сватовский районы полностью контролируют милиция и местный батальон территориальной обороны, который сформирован из местных.

Журналисты не увидели ни одного избирательного участка. Они просто сегодня не открылись. Местные фермеры, власть, шахтеры решили, что этот псевдореферендум им просто не нужен.

Так, в Сватово новоназначенный губернатор Луганщины сообщила, что вся северная часть Луганской области вообще не голосует на псевдореферендуме.

Правда, к школам и горадминистрации таки пришли несколько человек, которые хотели бы проголосовать. Однако один из желающих даже точно не знал, за что именно он хотел бы голосовать, главное - поставить галочку.

В общем, складывается впечатление, что ситуация на Востоке Украины меняется к лучшему. Украинские военные и спецслужбы понемногу приходят в себя и таки берут ситуацию под контроль. Террористы же "огрызаются", но уже очевидно: они не имеют должной поддержки даже на территории Луганской и Донецкой областей. Главное, чтобы Россия не "помогала", тогда украинские силы справятся, пишет издание.

Напомним, что сегодня в Луганской и Донецкой областях вооруженные экстремисты организовали так называемый "референдум" об отсоединении от Украины. При этом у боевиков нет списков избирателей, сепаратисты Донбасса не знают, куда вообще идти голосовать, а те кто нашел, где участок с урной, голосуют за покойников и соседей.

СМИ Донецка и Луганска сообщают, что голосование происходит фактически под дулом автомата, поскольку на каждом участке стоят вооруженные террористы. При этом мировое сообщество не признает экстремистские референдумы на востоке.